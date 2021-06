https://it.sputniknews.com/20210629/g20-al-via-a-matera-il-summit-dei-ministri-degli-esteri-e-dello-sviluppo-11934954.html

G20, al via a Matera il summit dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo

G20, al via a Matera il summit dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo

Al centro della strategia italiana per il vertice il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia e al cambiamento... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T10:10+0200

2021-06-29T10:10+0200

2021-06-29T10:10+0200

politica

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559078_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_b54e7dc6f13ec6c4ef9b58aaf5c9a926.jpg

Quest'oggi a Matera è prevista l'apertura del G20 dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo, dopo la cerimonia di benvenuto tenutasi ieri a Bari presso il Castello Svevo.Al centro della discussione, come naticipato nelle scorse ore, temi quali il multilateralismo, l'Africa e la sicurezza alimentare.Il programma degli incontriLa riunione dei ministri degli Esteri del G20 si articolerà in due sessioni: la prima dedicata al tema della governance globale e del multilateralismo, strumento ritenuto chiave per affrontare le principali sfide globali e promuovere una ripresa sostenibile e resiliente.Per quanto riguarda la secodna, essa si concentrerà invece sulle relazioni con il continente africano, con focus tematico sullo sviluppo sostenibile e verterà sulle misure di policy più appropriate in alcuni importanti settori tra cui quelli dell'inclusione di giovani e donne, degli scambi commerciali, della lotta ai cambiamenti climatici e della transizione energetica. A seguire, nel pomeriggio si terrà per la prima volta nella storia del G20 una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo, mentre mercoledì per la prima volta si svolgerà a Brindisi una specifica sessione dei soli Ministri dello Sviluppo. Il vertice anti-IsisNella giornata di ieri si è tenuto a roma il vertice internazionale anti-Isis, al quale hanno partecipato delegazioni da oltre 80 paesi, e al G20 Esteri e Sviluppo.Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha sottolineato che si tratta di eventi che renderanno l’Italia “crocevia di importanti decisioni a livello globale”.

https://it.sputniknews.com/20210629/blinken-patto-usa-italia-per-rafforzare-le-democrazie-contro-gli-autocrati-11934066.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, italia, mondo