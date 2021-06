Emirati, generale Tricarico: base di Al Manhad non è ancora persa, ma solo con intervento di Draghi

https://it.sputniknews.com/20210629/emirati-generale-tricarico-base-di-al-manhad-non-e-ancora-persa-ma-solo-con-intervento-di-draghi-11937706.html

Contattato da Sputnik Italia, l’ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Leonardo Tricarico è pronto a scommettere che la base italiana di Al... 29.06.2021, Sputnik Italia

Gli Emirati arabi uniti hanno ordinato a uomini e mezzi della Difesa italiana di lasciare entro il 2 luglio la base di Al Minhad. L’ordine è arrivato dall’emiro, il principe Mohammed Bin Zayed, in risposta al bando sugli armamenti decretato lo scorso gennaio dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei confronti di Emirati e Arabia saudita. Contattato da Spuntik Italia, il generale Tricarico, ex consigliere militare dei presidenti del Consiglio Massimo D’Alema, Giuliano Amato e Silvio Berlusconi e oggi presidente della Fondazione Icsa, ha precisato che “tutta la componente operativa è già stata smantellata dalla base da giorni” per cui “nella sostanza ce ne siamo già andati”. - Perché questa base è importante per l’Italia?- Siamo negli Emirati da 19 anni: dal 2002 al 2015 siamo stati in un’altra base, Al Bateen, poi dal 2015 a oggi ad al Minhad. Abbiamo attivato questa base quando abbiamo cominciato ad avere i nostri contingenti in Afghanistan, nella guerra al terrorismo. Adesso dobbiamo trovare un’altra base nell’area, e qualunque altra situazione comporterà difficoltà maggiori, anche di costi ed energia per assicurare l’alimentazione dei teatri operativi dove ci sono i nostri soldati. - Lei è stato consigliere militare dei presidenti D’Alema, Amato e Berlusconi. Cosa dovrebbe fare il governo?- Per la mia esperienza negli Emirati, posso dire che è una monarchia, dove comanda una sola persona, per cui cercare di risolvere il problema a livello più basso è pura fantasia. L’emiro è l’unica persona che può prendere decisioni. Altra utopia è arrivare a lui da un rango più basso di quello del presidente del Consiglio. Non ci provi nessuno, perché l’irritazione di oggi dell’emiro è la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo un periodo di rapporti non proprio equi tra Italia ed Emirati. L’irritazione è comprensibile e a mio modo di vedere giustificabile. Per un’interpretazione estensiva, e scellerata dico io, del bando sull’export di inizio anno sono stati comprese anche le attività di manutenzione e una pattuglia acrobatica che noi abbiamo creato negli anni. Abbiamo dato loro l’addestramento, il know how, i piloti. C’è ancora oggi un pilota italiano lì, che sta facendo il supervisore della loro pattuglia acrobatica. Abbiamo messo a terra questa flotta di velivoli, questa è follia. - Se dovesse scommettere, la base di al Minhad è persa definitivamente? No, anche se in passato non è stato semplice ritornare al punto di partenza. Per questo è importante che uomini esperti consiglino il presidente Draghi sui passi giusti.

