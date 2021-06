https://it.sputniknews.com/20210629/dramma-a-los-angeles-uomo-si-lancia-dallaereo-nella-fase-di-rullaggio-rischia-20-anni-di-carcere-11941038.html

Dramma a Los Angeles, uomo si lancia dall'aereo nella fase di rullaggio: rischia 20 anni di carcere

L'autore del folle gesto è stato immediatamente bloccato e trasportato in ospedale per il trattamento delle ferite riportate 29.06.2021, Sputnik Italia

Rischia fino a 20 anni di carcere un uomo che, negli Stati Uniti, è saltato giù da un aereo mentre questo si trovava ancora in fase di rullaggio sulla pista.E' accaduto a Los Angeles, nello stato americano della California, come riferito dal media locale CBS.Autore dell'incomprensibile gesto, un cittadino messicano di 33 anni, è sospettato di aver interferito con il lavoro del personale di bordo, cercando di entrare nella cabina di pilotaggio.Con fare aggressivo, l'uomo ha spinto fuori un assistente di volo e si è poi diretto verso il portellone dell'uscita di emergenza ed è sceso in pista come se nulla fosse.Come confermato dalle autorità aeroportuali, nessun passeggero o membro del personale è rimasto ferito nell'incidente.

