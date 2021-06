https://it.sputniknews.com/20210629/divinacommedia-cosi-chiamato-lasteroide-in-onore-di-dante-alighieri-11938906.html

"Divinacommedia", così chiamato l'asteroide in onore di Dante Alighieri

L’International Astronomical Union (IAU) ha assegnato ufficialmente il nome "Divinacommedia" al corpo celeste 65487, scoperto nel 2003 dall'astrofisico Gianluca Masi, in onore del sommo poeta italiano a 700 anni dalla sua morte.Il nome era stato proposto dallo stesso astrofisico Masi, Responsabile Scientifico del progetto Virtual Telescope e Coordinatore per l’Italia di Asteroid Day.L'IAU, sotto proposta di Masi, ha approvato la denominazione e l'ha resa pubblica il 16 giugno. Da questo giorno il nome "Divinacommedia" con cui è stato identificato l'asteroide 65487 è entrato ufficialmente nella nomenclatura astronomica."Ho sempre amato il capolavoro dell’Alighieri e ammirato la costante presenza del tema celeste in tutte le sue opere; sono particolarmente felice e grato al Gruppo di Lavoro della IAU per aver accolto la mia richiesta" ha aggiunto Masi.L'asteroide "Divinacommedia"Questo corpo celeste, situato mediamente a 381 milioni di km dal Sole nella cosiddetta Fascia degli Asteroidi, è stato scoperto la notte del 9 febbraio 2003 mentre l'astrofisico Masi si trovava in Cile.L'asteroide ha un diametro stimato di circa 3 km e impiega quasi tre ore e mezza per ruotare su sé stesso e impiega quasi esattamente quattro anni per completare un’orbita attorno alla Stella del giorno.Denominazione dell'asteroide in concomitanza con l'Asteroid Day del 30 giugnoL'assegnazione di questo nome al corpo celeste 65487 coincide con l’edizione 2021 di Asteroid Day, giornata internazionale degli asteroidi lanciata nel 2015 e dal 2016 giornata ufficiale delle Nazioni Unite che si celebra il 30 giugno.Il nuovo nome dell'asteroide sarà presentato dallo stesso Gianluca Masi questo giorno nell’ambito dell’evento "'Divinacommedia' e 'Dante': viaggio tra gli asteroidi con il Sommo Poeta”, parte dell’iniziativa Asteroid Day Italia.Per coloro che sono interessati, sarà possibile partecipare alla diretta streaming dell'evento a partire dalle ore 19:00, attraverso il sito del Virtual Telescope Project https://www.virtualtelescope.eu.

