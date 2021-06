https://it.sputniknews.com/20210629/covid-in-galles-zero-morti-nellultima-settimana-e-la-prima-volta-dallinizio-della-pandemia-11936485.html

Covid, in Galles zero morti nell'ultima settimana: è la prima volta dall'inizio della pandemia

Nelle ultime settimane si è assistito ad netto aumento di casi di COVID-19 in Gran Bretagna a causa della diffusione della variante Delta. 29.06.2021, Sputnik Italia

Per la prima volta dall'inizio della pandemia globale il Galles ha riportato una settimana con zero decessi per COVID-19 .Lo ha riferito questa mattina l'Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito.Un dato in controtendenza rispetto a quello dell'Inghilterra, dove per la prima dallo scorso 21 maggio si sono superati i 100 morti in sette giorni.Nelle scorse settimane gli scienziati britannici hanno avvertito in precedenza che il paese dovrà affrontare 100.000 casi di coronavirus ogni giorno a causa dell'aumento della variante Delta, identificata per la prima volta in India e di circa il 60% in più trasmissibile rispetto ad altre.

