Bolzano, Kompatscher preoccupato per i No Vax: "molto radicati, temo per settembre"

Nella provincia autonoma di Bolzano è stato vaccinato poco più del 37% della platea. In un'intervista al Corriere, il presidente parla di una "battaglia... 29.06.2021, Sputnik Italia

Arno Kompatscher è preoccupato per l'elevata presenza di No Vax nella Provincia Autonoma di Bolzano e intende vincere le resistenze sul territorio con una campagna finalizzata a convincere gli indecisi a non aspettare settembre, ma vaccinarsi subito, per evitare un ritorno di contagi in autunno. Kompatscher punta "sugli scettici, o meglio gli attendisti", non le persone ideologicamente contrarie ai vaccini ma quelle che "si dicono che ora i contagi sono bassi, che pensano di vaccinarsi a settembre perché poi il green pass durerà più a lungo”, spiega il governatore altoatesino“."Non vorrei che a settembre fossimo tra i pochi costretti a richiudere perché abbiamo pochi vaccinati, non posso accettare una cosa del genere - aggiunge. - Dobbiamo farcela, e ce la faremo. Ne sono convinto”.Le vaccinazioni in Alto AdigeIn base ai dati del report Aifa sulle vaccinazioni in Italia, nella provincia autonoma di Bolzano sono state somministrate 430.737 dosi, su un totale di 482.352 ricevute, con un rapporto di efficienza pari a 89,3%. Sul territorio è stato vaccinato il 37,27% della persone con più di 12 anni, pari a 171.827 abitanti.

coronavirus in italia