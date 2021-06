https://it.sputniknews.com/20210629/blinken-patto-usa-italia-per-rafforzare-le-democrazie-contro-gli-autocrati-11934066.html

Blinken: “Patto Usa-Italia per rafforzare le democrazie contro gli autocrati”

Blinken: “Patto Usa-Italia per rafforzare le democrazie contro gli autocrati”

Il segretario di Stato americano, che oggi sarà a Matera per vertice del G20, parla delle sfide poste da Cina e Russia, della crisi in Libia e dei rapporti con... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T09:27+0200

2021-06-29T09:27+0200

2021-06-29T09:30+0200

tony blinken

iran

libia

usa

cina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11639659_0:182:2992:1865_1920x0_80_0_0_09e867a621b85d9b69c3927434233e35.jpg

Antony Blinken ha presieduto ieri a Roma il vertice anti-Isis insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, quindi ha incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il segretario di Stato americano è stato anche ricevuto da Papa Francesco. E al termine dei suoi incontri ha più volte rimarcato la stretta alleanza tra Stati Uniti e Italia e la necessità di affrontare uniti le sfide mondiali. In un’intervista concessa a Repubblica dopo l’incontro al Quirinale, Blinken ha ricordato gli accordi raggiunti sulla lotta al Covid e ai cambiamenti climatici, così come sul piano di investimenti per i Paesi a reddito medio e basso, al recente vertice del G7, sottolineando che “dimostrano che le democrazie possono ottenere risultati importanti, per i loro abitanti e per quelli che vivono in altri Paesi". Ed è importante, ha rimarcato, "perché le autocrazie ci dicono che le democrazie non possono riuscire. Sono inefficienti, incapaci di ottenere risultati. Soltanto con il G7 abbiamo dimostrato che si sbagliano. La Nato e il summit Usa-Ue lo hanno ulteriormente confermato".La Cina la nazione più complicataProprio il summit Nato ha definito la Cina una minaccia strategica. Per Blinken “è importante comprendere che la Cina è la nazione più complicata con cui abbiamo a che fare nelle nostre relazioni”. Con Mosca vogliamo relazione più stabile, ma fermi gli hackerCon la Russia, gli Stati Uniti puntano ad avere “una relazione più stabile e proficua”, ha detto il segretario di Stato, precisando che i due Paesi possono “lavorare assieme su temi strategici come il controllo degli armamenti, il cyber, le crisi regionali”. Ma Mosca deve fermare gli attacchi hacker, ha sottolineato.Washington si aspetta ora che “la Russia agisca per evitare che questi attacchi cyber possano ripetersi”. Ma se "continuerà ad aggredirci, o ad agire come ha fatto con gli attacchi SolarWind, le intrusioni nelle nostre elezioni e l’aggressione a Navalny, allora risponderemo", ha detto Blinken, sottolineando che "sta alla Russia decidere”.Presto il ritiro delle forze straniere dalla LibiaInterpellato sulla Libia, il segretario di Stato ha definito “positiva” la conferenza internazionale che si è tenuta la scorsa settimana a Berlino, da cui è emerso “un forte consenso” sulla necessità di tenere le elezioni fissate per il 24 dicembre e di ritirare le forze straniere ancora presenti nel Paese. Sul nucleare iraniano spetta a Khamenei decidereInfine, Blinken ha parlato dei negoziati in corso a Vienna per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano del 2015, abbandonato nel 2018 dalla precedente amministrazione di Donald Trump. "In Iran le decisioni vengono prese dal Leader Supremo, Ali Khamenei. Abbiamo avuto sei incontri con colloqui indiretti, attraverso i nostri partner e l’Ue, superando molti ostacoli, ma restano delle differenze significative. Il punto di fondo è che non sappiamo se il Leader Supremo sia pronto a fare ciò che serve per tornare al pieno rispetto dell’accordo sul nucleare. La palla è nel campo dell’Iran e vedremo che cosa deciderà".Oggi il vertice G20 a MateraOggi Blinken sarà a Matera per il G20 Esteri, chiamato a discutere di multilateralismo e Africa.

3

iran

libia

usa

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

tony blinken, iran, libia, usa, cina, russia