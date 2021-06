https://it.sputniknews.com/20210629/berlusconi-il-partito-unico-del-centrodestra-potrebbe-chiamarsi-cdu-11933528.html

Berlusconi: “Il partito unico del centrodestra potrebbe chiamarsi Cdu”

Berlusconi: “Il partito unico del centrodestra potrebbe chiamarsi Cdu”

Il leader di Forza Italia torna sulla sua proposta di dare vita a un partito unico di tutte le forze del centrodestra, proponendo il nome Centrodestra Unito... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T10:16+0200

2021-06-29T10:16+0200

2021-06-29T10:16+0200

centrodestra

giorgia meloni

silvio berlusconi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11183506_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dbf0d426682f2712f4610ae3607426b9.jpg

Silvio Berlusconi rilancia la proposta di dare vita a un partito unico delle forze di centrodestra, ribadendo in un’intervista al Corriere della Sera che non può essere una “fusione fredda”, imposta dall’alto, da realizzare in poche settimane, e fissando come orizzonte temporale le elezioni del 2023. L'idea dell'ex presidente del Consiglio è di dare vita a un partito unico che ospiti sensibilità diverse come accade negli Stati Uniti, dove il Partito repubblicano ha avuto due presidenti come Donald Trump e George Bush che hanno una cultura e un linguaggio molto diversi l’uno dall’altro, così come il presidente democratico Joe Biden esprime una linea molto diversa dai suoi colleghi di partito Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.E se il nome Centrodestra italiano “ha il pregio della chiarezza, e il richiamo all’Italia”, Berlusconi afferma che non gli dispiace neppure “Centrodestra Unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Partito popolare europeo”. Ma la proposta del partito unico è stata già respinta dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. "Rispetto anche se non condivido la scelta dei nostri amici di Fratelli d'Italia", ha detto Berlusconi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

centrodestra, giorgia meloni, silvio berlusconi