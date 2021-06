https://it.sputniknews.com/20210629/agrigento-guasto-allacquedotto-voltano-disagi-in-10-comuni-della-provincia-11940323.html

Agrigento: guasto all'acquedotto Voltano, disagi in 10 comuni della provincia

Agrigento: guasto all'acquedotto Voltano, disagi in 10 comuni della provincia

Nella giornata di oggi 29 giugno un guasto all'acquedotto Voltano ha messo a rischio l'approvvigionamento idrico per 10 comuni che si trovano nella provincia... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T18:05+0200

2021-06-29T18:05+0200

2021-06-29T18:05+0200

acquedotto

acqua

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/11940246_17:0:604:330_1920x0_80_0_0_aceb597105856430f1d7593a3c890ab0.jpg

Una rottura all'altezza di Sant'Angelo Muxaro, nell'acquedotto Voltano, ha causato un notevole riversamento di liquido sulla strada provinciale 19 e questo provocherà numerosi disagi per 10 comuni della provincia agrigentina.La gestione commissariale di Girgenti Acque ha comunicato che, per eseguire l'intervento di riparazione che sarà effettuato domani 30 giugno, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Agrigento (frazione di Giardina Gallotti, frazione di Montaperto), Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Raffadali e Santa Elisabetta. In altri comuni invece sarà ridotta la fornitura idrica."Appena saranno ultimati gli interventi di riparazione la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici" si legge in una nota della gestione commissariale.

https://it.sputniknews.com/20210619/pronto-il-bonus-acqua-potabile-2021-ecco-come-ottenerlo-11801160.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

acquedotto, acqua, italia