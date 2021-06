https://it.sputniknews.com/20210628/variante-delta-e-green-pass-sileri-possibile-rimodulazione-11927922.html

Variante Delta e Green Pass, Sileri: "Possibile rimodulazione"

La variante Delta potrebbe costringere ad apportare delle modifiche significative al Green Pass. 28.06.2021, Sputnik Italia

La progressiva diffusione della variante Delta del Covid-19 in Italia potrebbe determinare una rimodulazione del Green Pass dopo la prima fase di vaccino.Ad affermarlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ha tuttavia invitato alla prudenza:Sileri ha quindi chiarito che sarà necessario attendere due settimane "l'analisi dei dati che arrivano dal Regno Unito", oltre a quelli relativi alla prevalenza della variante Delta in Italia, attualmente vicina al 20%."Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei", ha proseguito.Guardando a quanto realizzato finora, Sileri si è detto convinto che la creazione del Green pass con una sola dose non sia stata un errore:In conclusione, Sileri si è espresso anche in merito al decadimento dell'obbligo di mascherina nei luoghi all'aperto, soffermandosi in particolare sull'ipotesi di rimuoverla anche nei luoghi chiusi:

