Vaccini, Speranza: entro l'estate prima dose a tutti gli italiani che lo vorranno

In Italia oltre il 50% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose ed uno su tre è immunizzato. Per il ministro della Salute "l'obiettivo concreto"... 28.06.2021, Sputnik Italia

L' "obiettivo concreto è di vaccinare tutti gli italiani che lo vogliono con la prima dose entro la fine dell'estate". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolte ai giornalisti a margine di una visita all'ospedale Santo Stefano di Prato. Mascherine all'apertoDa oggi non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, ma bisognerà portare il Dpi sempre con sé per utilizzarlo in caso di assembramenti o nei luoghi al chiuso, in cui l'obbligo resta vigente. "Le mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo all'aperto, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il Covid", ha sottolineato il ministro della salute.Tutta l'Italia in zona biancaLunedì 28 giugno anche la Val d'Aosta, l'ultima regione gialla, entra in zona bianca.In particolare preoccupa la circolazione delle varianti, come la Delta che ha riavviato i contagi in Stati che apparentemente avevano sconfitto l'epidemia di Covid-19, come Regno Unito, Israele e Australia. Green Pass"A questa mattina 13 milioni e 700.000 persone hanno già scaricato il 'green pass' ed io penso che questo sia già un fatto molto positivo", afferma Speranza, mettendo in evidenza la grande attenzione verso questo meccanismo che "abbiamo costruito anche a livello europeo" e" sta funzionando". VaccinazioniIn Italia sono state somministrate 49.890.945 dosi di vaccino contro il Covid-19. Tra queste 32.103.591 sono prime dosi, pari al 54,18% della platea, mentre 17.787.354, il 30,02% della popolazione vaccinabile pari ha completato il ciclo di immunizzazione. Complessivamente sono state ricevute 54.661.017, con un rapporto tra dosi somministrate su totale pari a 91,3%.

