Summit anti-Isis, Blinken: "Fatti progressi perché abbiamo lavorato insieme"

Il segretario di Stato americano è giunto ieri a Roma per il vertice anti-Isis e il G20 Esteri e Sviluppo. 28.06.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti sono soddisfatti dei "risultati significativi" raggiunti dalla coalizione globale per la lotta all'Isis.Lo ha affermato quest'oggi il segretario di Stato americao, Anthony Blinken, presente al vertice anti-Isis in corso oggi a Roma e coprieseduto dagli USA e dall'Italia.Il summit di RomaIl segretario di Stato americano è arrivato ieri in Italia per partecipare al vertice della coalizione internazionale anti-Isis, alla quale partecipano delegazioni da oltre 80 paesi, e al G20 Esteri e Sviluppo.Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha sottolineato che si tratta di eventi che renderanno l’Italia “crocevia di importanti decisioni a livello globale”.

