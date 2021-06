https://it.sputniknews.com/20210628/sondaggi-lega-primo-partito-ma-fdi-sempre-piu-vicina-al-sorpasso-11929895.html

Sondaggi, Lega primo partito ma FdI sempre più vicina al sorpasso

Il tonfo della Lega di mezzo punto riduce a meno di due punti le distanza con il partito di Giorgia Meloni, che approfitta della crisi degli alleati di... 28.06.2021, Sputnik Italia

Lo scenario politico italiano è contrassegnato da una crisi della Lega al minimo storico di consensi dall'inizio della legislatura. Dell'avvitamento del Carroccio non riesce ad approfittare il PD, che scivola al terzo posto e men che mai il M5S. E' l'alleato di centrodestra Fratelli d'Italia, che come unico partito d'opposizione a Draghi, riesce a macinare consensi tanto da proiettarsi verso l'agognato sorpasso del partito di Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Emg Different sulle intenzioni di voto degli italiani, se si andasse a votare oggi, la Lega otterrebbe il 20,8% delle preferenze restando il primo partito d'Italia. Il dato, però, mostra un tonfo di mezzo punto rispetto alle scorse rilevazioni, tale da mettere in crisi il suo primato nello scenario politico. Se il partito di Salvini non riesce a tirarsi fuori dal pantano della crisi di consensi, gli alleati di Fratelli d'Italia corrono, incassando 0,4 punti che gli permettono di attestarsi al 19,1%, distanti dal primo posto meno di due punti. Il PD si consolida come terza forza politica al 17,6%, ma il lieve aumento di appena un decimale fa sembrare remota la possibilità di recuperare la seconda posizione. Il M5S, travolto dallo scontro interno fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, perde tre decimali e si ferma al 16,8%. Stabile Forza Italia al 7%. Nelle retrovie capeggia Italia viva con il 3,6% seguita da Azione di Calenda al 3,4%, Europa Verde, Sinistra Italiana e Articolo 1 – Mdp al 2%. Sotto questa soglia tra l'1 e l'1,5% si trovano +Europa, Coraggio Italia e Noi con l'Italia.

