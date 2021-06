https://it.sputniknews.com/20210628/salvatore-ferragamo-marco-gobbetti-sara-il-nuovo-ad-11924498.html

Salvatore Ferragamo, Marco Gobbetti sarà il nuovo AD

Salvatore Ferragamo, Marco Gobbetti sarà il nuovo AD

Il 63enne dirigente vicentino rientrerà in Italia dopo un periodo di quasi 5 anni a Burberry. 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T11:26+0200

2021-06-28T11:26+0200

2021-06-28T11:26+0200

economia

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/11923903_0:47:1402:836_1920x0_80_0_0_026130bb678ca9ec6e09893c9fae6941.jpg

L'attuale CEO di Burberry, Marco Gobbetti, andrà a ricoprire il ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Salvatore Ferragamo.Lo rende noto l'azienda con un comunicato pubblicato in mattinata, nel quale è stata ripercorsa la carriera del dirigente.Gobbetti andrà a sostituire Micaela Le Divelec Lemmi, ceo della maison di moda fiorentina dal 2018, che lo scorso mese aveva già annunciato Leonardo Ferragamo presidente non esecutivo, e Michele Norsa vice presidente non esecutivo.Il commiato di BurberryL'addio di Gobbetti a Burberry è stato salutato dal patron di Burberry, Glenn Murphy, che ha anticipato come le ricerche per un successore abbiano già avuto inizio:Per il nuovo AD di Salvatore Ferragamo comincia dunque una nuova avventura, con il diretto interessato che ha però espresso tutta la propria soddisfazione e il proprio orgoglio per i proficui anni trascorsi a Burberry:Nel corso della sua carriera, Gobbetti ha ricoperto ruoli da top executive in Moschino, Lvmh e, infine, Burberry.

2021

