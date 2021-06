https://it.sputniknews.com/20210628/roma-detenzione-illecita-ricettazione-e-spaccio-di-farmaci-5-fermi-11922309.html

Roma, detenzione illecita, ricettazione e spaccio di farmaci: 5 fermi

Roma, detenzione illecita, ricettazione e spaccio di farmaci: 5 fermi

Per le cinque persone indagate sono scattati gli arresti domiciliari. 28.06.2021, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine dalle primissime luci dell'alba di oggi in un'operazione nel comune di Velletri, in provincia di Roma nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.Ad essere colpite dalle misure interdittive sono 5 persone, tutte indagate per i reati di ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.Le istanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip del Tribunale di Velletri.La finalizzazione delle stesse che è demandata ai militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Antifalsificazione Monetaria, del Comando Provinciale Roma con l’ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare.

