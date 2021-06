https://it.sputniknews.com/20210628/rifiuti-a-roma-raggi-verso-la-riapertura-della-discarica-di-albano-11929702.html

Rifiuti a Roma, Raggi verso la riapertura della discarica di Albano

Molti esperti hanno espresso timore circa la possibile insorgenza di un'emergenza sanitaria a Roma. 28.06.2021, Sputnik Italia

politica

italia

Il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi, ha disposto un'ordinanza urgente per imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale, così da far fronte all'emergenza rifiuti che si sta verificando in alcune zone della Capitale.La Raggi avrebbe esercitato poteri commissariali per consentire la riapertura del sito di stoccaggio di rifiuti, il cui potenziale è di circa 200.000 tonnellate di rifiuti.Nelle ultime settimane, Raggi aveva lanciato numerosi appelli per la riapertura delle discariche presenti nel Lazio e ancora capienti, così da poter offrire sbocchi per lo stoccaggio dei rifiuti, che restano in strada proprio per la mancanza di siti dove smaltirli.La crisi dei rifiuti a RomaMontagne di rifiuti si sono accumulate nelle strade della capitale nel corso dell'ultima settimana a Roma.La causa principale dell'emergenza è la chiusura due impianti per il trattamento e il conferimento, il Tmb di Ecologia Viterbo il Cermec in Toscana.

