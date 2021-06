https://it.sputniknews.com/20210628/professoressa-norvegese-afferma-che-per-limmunita-di-gregge-bisognerebbe-vaccinare-anche-i-bambini--11922875.html

Professoressa norvegese afferma che per l’immunità di gregge bisognerebbe vaccinare anche i bambini

Professoressa norvegese afferma che per l’immunità di gregge bisognerebbe vaccinare anche i bambini

L'Istituto Nazionale Norvegese della Sanità pubblica (FHI) sta attualmente valutando se i bambini e i giovani debbano essere inclusi nel programma nazionale di... 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T19:49+0200

2021-06-28T19:49+0200

2021-06-28T19:49+0200

coronavirus nel mondo

norvegia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10386115_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_79ab9150a6854f5d54f0c3c8a849db57.jpg

La professoressa e autrice Anne Spurkland, esperta del sistema immunitario presso l'Istituto di scienze mediche di base, non ha dubbi che dovrebbe essere così. Secondo la Spurkland, la vaccinazione dei bambini sarebbe benefica sia per l'immunità del gregge che per i bambini stessi."I bambini dovrebbero essere vaccinati. Per quale motivo i bambini dovrebbero contrarre l'infezione quando abbiamo il vaccino? Non è vero che avere infezioni ti renda più sano. Il sistema immunitario non ha bisogno di infezioni", ha detto la Spurkland al quotidiano Verdens Gang.La professoressa ha sottolineato che circa 1 bambino su 3.000 si ammala di sindrome infiammatoria multiorgano (MIS-C) in seguito al COVID-19."I bambini si ammalano molto meno, ma alcuni si ammalano di una grave condizione infiammatoria chiamata MISC a seguito dell'infezione. Attualmente si sta discutendo se il virus abbia la capacità di attivare determinate cellule immunitarie senza motivo. Un'altra possibilità è che il virus sfrutti buchi congeniti nel sistema immunitario del bambino. I bambini sono per lo più protetti dalle conseguenze, ma alcuni sviluppano la condizione infiammatoria, che è abbastanza grave. Ci sono stati anche bambini che sono morti", ha detto la professoressa Spurkland."Ci sono molti fattori che devono essere considerati prima che un vaccino possa essere offerto a giovani sani", ha detto a Verdens Gang, il capo medico dell'FHI Margrethe Greve-Isdahl. Secondo lei, l'FHI deve pesare bene l’opportunità delle vaccinazioni in precoce fascia di età per via della "limitata esperienza preliminare e conoscenza che si ha sugli eventuali effetti collaterali dei vaccini sui più giovani”.In precedenza, la vicina Danimarca aveva deciso di vaccinare i bambini a partire dai 12 anni in su. La vaccinazione dei giovani fino ai 16 anni è già in corso. Il Paese scandinavo ha calcolato che la vaccinazione infantile darebbe un'immunità aggiuntiva del 4%, e che ne varrà la pena.

1

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, norvegia, mondo