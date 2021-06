https://it.sputniknews.com/20210628/nordcoreani-con-il-cuore-spezzato-perche-kim-jong-un-e-emaciato---media--11923060.html

Nordcoreani con "il cuore spezzato" perché Kim Jong-un "è emaciato" - Media

La recente apparizione in pubblico di Kim Jong-un ha messo in luce un'evidente perdita di peso da parte del leader nordcoreano. 28.06.2021, Sputnik Italia

Tutta la Corea del Nord ha il "cuore spezzato" nel vedere la visibile perdita di peso di Kim Jong-un, secondo un'intervista trasmessa di recente sulla televisione nazionale.L'emittente KCTV ha mandato in onda un programma in cui i cittadini della capitale nordcoreana sono stati intervistati sulle loro reazioni alle nuove canzoni che glorificano il Leader Supremo e lo Stato.Un uomo di mezza età è apparso per parlare a nome dell'intero paese, dicendo a un giornalista di KCTV che tutti in Corea del Nord hanno "il cuore spezzato" nel vedere il leader così "emaciato".Lo stato di salute di Kim Jong-unAll'inizio di giugno, le speculazioni sulla salute di Kim Jong-un sono tornate a moltiplicarsi, dopo che il leader nordcoreano è apparso in pubblico dopo un lungo periodo lontano dalle telecamere, apparendo visibilmente più magro. Anche l'anno scorso, durante un periodo in cui era stato lontano dalla scena pubblica, si erano fatte sempre più insistenti le voci circa dei possibili problemi di salute.

