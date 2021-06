https://it.sputniknews.com/20210628/myanmar-min-aung-hlaing-sulle-proteste-lobiettivo-e-interferenza-ufficiale-di-altri-paesi-11919975.html

Myanmar, Min Aung Hlaing sulle proteste: l'obiettivo è "interferenza ufficiale" di altri paesi

Myanmar, Min Aung Hlaing sulle proteste: l'obiettivo è "interferenza ufficiale" di altri paesi

Il comandante in capo delle forze armate del Myanmar, presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato Min Aung Hlaing ha detto in un'intervista a... 28.06.2021, Sputnik Italia

"La ragione delle proteste è nota: la falsificazione delle elezioni. Dopo le proteste si è passati ad una fase di terrorismo, e qua ci sono altre ragioni che giocano un loro ruolo. Per primo, i manifestanti provocano paura tra la popolazione locale, così che la gente non si occupi delle proprie attività quotidiane, ma per far sì che il paese sia agitato. In secondo luogo, distruggono l'immagine dell'attuale governo sulla scena internazionale", ha detto Min Aung Hlaing. Le forze armate del Myanmar hanno rovesciato il governo civile e hanno preso il potere nel paese il primo febbraio, arrestando i leader civili. I militari hanno motivato le loro azioni con la presunta massiccia falsificazione dei risultati delle elezioni generali del 2020 a favore dell'allora partito al potere Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) e la riluttanza delle autorità civili a indagare la vicenda. Saliti al potere con l'aiuto del meccanismo costituzionale di introduzione dello stato di emergenza, i leader del nuovo governo militare hanno promesso di tenere nuove elezioni tra un anno e trasferire il potere al partito che le vincerà.All'inizio di aprile in un briefing a Naypyidaw il portavoce delle autorità militari, il generale Zaw Min Tun, ha detto che nuove elezioni si sarebbero tenute entro due anni.

