https://it.sputniknews.com/20210628/myanmar-destino-di-aung-san-suu-kyi-sara-deciso-secondo-la-legge---comandante-in-capo-esercito-11921551.html

Myanmar, destino di Aung San Suu Kyi sarà deciso secondo la legge - Comandante in capo esercito

Myanmar, destino di Aung San Suu Kyi sarà deciso secondo la legge - Comandante in capo esercito

Nella sua intervista a Sputnik il numero uno delle forze armate birmane ha chiarito che il processo è stato ufficialmente aperto. 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T09:04+0200

2021-06-28T09:04+0200

2021-06-28T09:04+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/10074502_0:157:2210:1400_1920x0_80_0_0_8065138d8cdeb364d235c1ed6a1756a0.jpg

Il comandante supremo delle forze armate del Myanmar, presidente del consiglio amministrativo statale Min Aung Hline, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik di non poter influenzare il caso dell'ex consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, arrestato dalle autorità militari di il paese il 1 febbraio, confermando che il suo destino sarà deciso in tribunale nel rispetto della legge.Il numero uno delle forze armate birmane ha chiarito che il processo è stato ufficialmente aperto, e che sono presenti avvocati sia dell'accusa che della difesa. Contro Aung San Suu Kyi sono state presentati sei capi di accusa, di cui cinque relativi a importazione illegale, uso illegale di dispositivi di comunicazione elettronica importati illegalmente e diversi episodi di violazione dello stato di emergenza in relazione alla pandemia di COVID-19 durante l'organizzazione di eventi di massa durante la campagna elettorale.Qualora dovesse essere riconosciuta colpevole, l'ex consigliere di Stato potrebbe essere condannato per questi reati fino a due anni di carcere. Un'altra accusa di violazione della legge sui segreti di Stato, minaccia San Suu Kyi di reclusione fino a 14 anni.I media dell'opposizione birmana hanno riferito la scorsa settimana che una causa contro l'ex consigliere di stato e altri quattro presunti complici per violazione della legge sui segreti di stato è stata inaspettatamente intentata dalla Corte suprema del paese.Il golpe in MyanmarL’1 febbraio i militari del Myanmar hanno rovesciato il governo e dichiarato lo stato di emergenza per un anno.L'esercito ha arrestato il presidente del Consiglio di stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint, insieme ad altri alti funzionari,

https://it.sputniknews.com/20210628/comandante-esercito-myanmar-ricevuto-da-ministro-difesa-russo-maggiore-cooperazione-e-difesa-aerea-11919310.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo