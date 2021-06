https://it.sputniknews.com/20210628/merkel-non-sarebbe-bello-se-avessimo-solo-vaccini-russi-o-cinesi-11931224.html

Merkel: "non sarebbe bello se avessimo solo vaccini russi o cinesi"

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha esortato ad un ulteriore rafforzamento dell'indipendenza tecnologica, citando come esempio il successo nello sviluppo... 28.06.2021, Sputnik Italia

La leader della Germania ha citato la partnership tra l'azienda BionTech che assieme all'americana Pfizer ha sviluppato il vaccino Comirnaty:"Dobbiamo essere in grado di non essere dipendenti quando si diventa vulnerabili a causa della dipendenza. Per questo motivo la scienza e la tecnologia sono importanti, per far sì che qualcuno nel mondo sappia fare qualcosa, ma non noi. Siamo molto orgogliosi di aver preso parte allo sviluppo del vaccino, non noi ma BionTech, e che sia disponibile un vaccino non solo da altre parti del mondo. Immaginate se l'America, la Gran Bretagna, l'Europa non avessero un proprio vaccino, ma solo i vaccini cinesi e russi. Non sarebbe bello, quindi vale la pena essere tecnologicamente forti", ha detto Merkel parlando agli studenti alla Conferenza sul futuro dell'Europa. La Merkel ha anche osservato che l'Unione Europea deve essere più unita nella politica estera, affermando che "saremo forti solo quando parleremo con una sola voce". Merkel ha fatto notare che in tali situazioni loro parlano di affari interni. "Non penso che i diritti umani siano una questione di affari interni", ha aggiunto.

