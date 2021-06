https://it.sputniknews.com/20210628/legge-ungherese-anti-lgbtq-presidente-ceco-zeman-i-transgender-sono-disgustosi-11928659.html

Legge ungherese anti-Lgbtq, presidente ceco Zeman: "I transgender sono disgustosi"

“Se fossi un po’ più giovane organizzerei una grande manifestazione di eterosessuali a Praga", dice il presidente della Repubblica Ceca. 28.06.2021, Sputnik Italia

“Se affronti un’operazione per il cambio di sesso stai sostanzialmente commettendo un crimine autolesionista. E queste persone transgender sono davvero intrinsecamente disgustose per me”.Sono queste le affermazioni che stanno facendo molto discutere, rilasciate dal presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman in un'intervista a Prima News Cnn.Il capo di stato ceco ha voluto commentare la legge ungherese che vieta la promozione o la rappresentazione dell'omosessualità o il cambiamento di genere, definendo "interferenze degli affari interni quelle dei 17 paesi europei che si sono espressi contro il provvedimento.Zeman ha quindi concluso, sostenendo che l'educazione sessuale non dovrebbe essere un tema per "i bambini delle elementari".“Se fossi un po’ più giovane organizzerei una grande manifestazione di eterosessuali a Praga. E saremmo milioni", ha chiosato il presidente ceco.L'UE condanna la nuova legge unghereseLa Commissione Europea ha minacciato azioni legali contro l'Ungheria per le leggi che limitano l'accesso dei giovani alle informazioni su lesbiche, gay, bisessuali e trasgender (Lgbtq+). Finora sono 17 i Paesi dell'Ue che hanno firmato la dichiarazione contro la legge approvata da Budapest.

