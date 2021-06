https://it.sputniknews.com/20210628/lavoro-sblocco-dei-licenziamenti-dal-1-luglio-ad-eccezione-del-tessile--11931957.html

Lavoro, sblocco dei licenziamenti dal 1° luglio, ad eccezione del tessile

Lavoro, sblocco dei licenziamenti dal 1° luglio, ad eccezione del tessile

Questo l'accordo raggiunto oggi dalla Cabina di regia presieduta da Mario Draghi, con i ministri interessati, in vista della scadenza del blocco dei... 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T22:30+0200

2021-06-28T22:30+0200

2021-06-28T22:30+0200

licenziamenti

sindacati

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/11901827_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ded4b8175164b24b803a908e80e69370.jpg

Sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera e l’edilizia dal 1 luglio, proroga invece fino al 31 ottobre per il tessile e i settori collegati, ossia calzaturiero e moda, ritenuti più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia del Covid-19. E le aziende interessate dalla proroga potranno fruire della cig gratuita, secondo l’accordo raggiunto oggi dalla cabina di regia e riferito da fonti di Palazzo Chigi all'Ansa. L'intesa raggiunta oggi prevede anche la messa a disposizione di 13 settimane di Cigs gratuita, su richiesta, per le ditte in crisi e per quelle che hanno terminato gli ammortizzatori sociali, con il contestuale blocco dei licenziamenti. La decisione arriva a due giorni dalla manifestazione di piazza dei sindacati, che chiedevano la proroga del blocco dei licenziamenti per tutti i settori. Draghi ha convocato per domani le organizzazioni sindacali. Stop di 6 mesi al cashbackLa cabina di regia ha anche discusso di una possibile sospensione per sei mesi del programma cashback, voluto dal precedente governo Conte per incrementare il ricorso al pagamento elettronico. La proposta sarebbe di fermare il programma il 30 giugno, alla scadenza della prima fase, garantendo il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti elettronici, e il super cashback da 1.500 euro, ai maggiori utilizzatori del primo semestre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

licenziamenti, sindacati, mario draghi