iPhone 13 Pro, fotocamera ultra wide con autofocus secondo dei rumors

Il nuovo iPhone sarà lanciato sul mercato, come ormai da tradizione, il prossimo autunno. 28.06.2021, Sputnik Italia

Un aggiornamento della messa a fuoco automatica in arrivo per la fotocamera ultra-wide dei prossimi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max potrebbe portare diversi vantaggi agli amanti della fotografia che possiederanno uno degli smartphone di nuova generazione di Apple.Tutti i modelli di iPhone 12 sono dotati di obiettivo con messa a fuoco fissa, qualcosa da cui i modelli di iPhone 13 Pro si allontaneranno, secondo quanto riportato dal portale MacRumors, che cita l'insider Apple Ming-Chi Kuo, già autore in passato di importanti rivelazioni sullo smartphone Apple.Cosa cambierà con la nuova fotocamera?Grazie al supporto della messa a fuoco automatica per la fotocamera ultra wide in luogo di un obiettivo a fuoco fisso gli smartphone di nuova generazione saranno in grado di catturare immagini più nitide, In questo modo, i nuovi smartphone risulteranno ideali per immortalare paesaggi ed altri panorami, coadiuvati anche dal nuovo obiettivo 6P, che dovrebbe aiutare a migliorare la cattura della luce per produrre il miglior risultato di imaging.L'iPhone 13Tra le varie caratteristiche è stato confermato che tutti gli smartphone della serie iPhone 13 riceveranno display OLED e i modelli Pro avranno un pattern hertz aumentato. Nei giorni scorsi era stato svelato il design del nuovo iPhone in anticipo rispetto alla premiere, che è prevista per il mese di settembre.

