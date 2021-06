https://it.sputniknews.com/20210628/gentiloni-allitalia-serve-unita-fuori-dal-comune-perche-il-recovery-funzioni-al-meglio-11922139.html

Gentiloni: "All’Italia serve unità fuori dal comune perché il Recovery funzioni al meglio"

Gentiloni: "All’Italia serve unità fuori dal comune perché il Recovery funzioni al meglio"

Il Commissario europeo all’Economia ricorda che l’Italia riceverà un terzo di tutti i sussidi e i prestiti del piano europeo per la ripresa economica dopo la... 28.06.2021, Sputnik Italia

Dopo l’anno orribile della pandemia, iniziato nel marzo 2012, l’Unione europea si appresta a versare la prima tranche di soldi del Next Generation Eu, in arrivo tra un mese. “Il Recovery arriva al momento giusto”, dice il Commissario Paolo Gentiloni in un’intervista a Repubblica. E molto dipenderà dall’Italia, che “da sola percepirà un terzo di tutti i sussidi e prestiti”, ma che ha anche “il debito più alto”, per cui “tutti ci stanno a guardare”.Gentiloni ha infatti ricordato che il Recovery “è un patto consensuale, ma vincolante, legato a centinaia di obiettivi e scadenze” per cui "ci sarà un esame in continuazione. Fino al 2026". E se per il commissario l’Italia è fortunata “perché c’è una persona come Draghi e una maggioranza di una ampiezza inusuale", è tutta la classe dirigente del Paese che "deve essere consapevole di quanto sia ambiziosa l’operazione. Anche in Parlamento". Piano italianoIl Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Italia approvato la scorsa settimana dalla Commissione Ue prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del Next Generation Eu. Altri 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile, per un totale di investimenti previsti di 222,1 miliardi di euro.

