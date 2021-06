https://it.sputniknews.com/20210628/g20-a-matera-di-maio-il-sud-sara-al-centro-del-mondo-11922441.html

G20 a Matera, Di Maio: “Il Sud sarà al centro del mondo”

Alla vigilia del vertice dei ministri degli Esteri del G20, il capo della Farnesina sottolinea come la scelta di Matera non sia stata casuale, né dovuta alla... 28.06.2021, Sputnik Italia

Con il G20 di domani a Matera, e gli altri appuntamenti previsti a Bari e Brindisi, “il Sud è davvero centrale e protagonista di un importante appuntamento internazionale”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. E “la scelta di Matera non è stata casuale e non è fondata sul solo fatto che si tratta di una cornice di straordinaria bellezza”, ha tenuto a rimarcare. Perché se “l’Italia è la ‘corsia mediterranea’ dell’Europa, il Sud è geograficamente il cuore di questa ‘corsia'”.Nella città dei Sassi sono attese 500 persone, componenti di 73 delegazioni, tra ministeri degli Esteri e organismi di cooperazione, e 150 giornalisti.Multilateralismo e AfricaDi Maio ha ricordato come il vertice del G20 arrivi in un “momento storico eccezionale” segnato dalla pandemia di Covid-19, che ha dimostrato l’importanza di un approccio multilaterale per rispondere alle grandi sfide globali. Grande spazio sarà poi dedicato al tema dell’insicurezza alimentare, per rendere concreto l’obiettivo “Zero Hunger” entro il 2030, ha aggiunto Di Maio. Il Recovery "occasione irripetibile" per il SudNel corso dell’intervista, Di Maio ha sottolineato l’importanza del rilancio del Sud Italia per la ripartenza e lo sviluppo sostenibile di tutto il Paese. E il Recovery Fund rappresenta “un’occasione irripetibile”. “Per questo, il riequilibrio territoriale è stato scelto come priorità trasversale del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, e lo testimoniano i 100 miliardi destinati proprio al Sud. Queste risorse, insieme a quelle destinate ad investimenti su scala nazionale, contribuiranno al rilancio del Sud e all’affermazione di un modello di sviluppo più inclusivo, connesso e sostenibile, in cui nessuno viene tagliato fuori”.

