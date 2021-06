https://it.sputniknews.com/20210628/falso-messaggio-whatsapp-sul-green-pass-scatta-lallarme-della-polizia-postale-11931796.html

Falso messaggio Whatsapp sul Green Pass, scatta l'allarme della Polizia Postale

Falso messaggio Whatsapp sul Green Pass, scatta l'allarme della Polizia Postale

Nuovo allarme lanciato dalla Polizia Postale sulla diffusione di un falso messaggio circolante su Whatsapp e relativo al Green Pass del Covid-19. 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T20:23+0200

2021-06-28T20:23+0200

2021-06-28T20:23+0200

coronavirus in italia

whatsapp

truffa

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/776/11/7761117_0:41:1920:1121_1920x0_80_0_0_e699380d6aaa9c11a0843329eccea497.jpg

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, negli ultimi giorni sono state numerose le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto un messaggio su Whatsapp contenente informazioni relative al Green Pass."In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina" questo il messaggio recapitato agli utenti.La Polizia Postale ha fatto sapere, tramite un comunicato, che cliccando sul link ci si ritrova su un sito che è il luogo poi dove avviene la truffa. Il sito infatti ha le apparenze di una pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali e proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli in modo fraudolento.La Polizia Postale raccomanda ai suoi utenti di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza, e di non inserire mai i propri dati personali.

https://it.sputniknews.com/20210527/servizi-finanziari-a-rischio-truffa-la-consob-oscura-5-siti-abusivi-11464713.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, whatsapp, truffa, italia