https://it.sputniknews.com/20210628/due-nudisti-si-perdono-in-riserva-australiana--multati-per-sconfinamento-e-violazione-blocco-covid-11923927.html

Due nudisti si perdono in riserva australiana – multati per sconfinamento e violazione blocco Covid

Due nudisti si perdono in riserva australiana – multati per sconfinamento e violazione blocco Covid

Dopo che la nazione oceanica ha chiuso i suoi confini e Sydney ha inasprito le sue regole di chiusura per paura dell’arrivo della ‘variante Delta’ del... 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T13:08+0200

2021-06-28T13:08+0200

2021-06-28T13:08+0200

coronavirus nel mondo

australia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/516/73/5167384_0:57:1920:1137_1920x0_80_0_0_64fef2b2e414dffb05da69bec06e7597.jpg

Il media australiano 7News.com.au riferisce di come milioni di residenti nelle regioni della Grande Sydney, Central Coast, Blue Mountains, Wollongong e Shellharbour possano ora uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro (che non possa essere svolto in casa), per fare acquisti di prima necessità, esercizio fisico, cure mediche o assistenza a parenti.Ne è conseguito che stanno iniziando a fioccare multe per i non pochi trasgressori. Tra i tanti sanzionati il giornale riporta la storia alquanto bizzarra di due bagnanti nudisti che sono finiti per dover loro stessi chiamare la polizia per venirli a salvare. Sorpresi e spaventati da un cervo, sarebbero scappati nella riserva naturale del Royal National Park a Otford, dove poi però si sarebbero persi.L’intervento dei soccorritori ha risolto l’incubo dei due uomini (30 e 44 anni) trovati nudi, ma non ha risparmiato loro una multa di mille dollari australiani l’uno (635 euro) per sconfinamento di zone di contenimento.La Premier del Nuovo Galles del Sud, lo Stato dell’Australia sud-orientale più popoloso con capitale Sydney, ha avvertito che la situazione COVID-19 dello stato sarebbe peggiorata prima di migliorare dopo che lunedì il Nuovo Galles del Sud ha registrato 18 nuovi casi acquisiti localmente."Dobbiamo essere preparati per un aumento considerevole dei numeri", ha detto.

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, australia, mondo