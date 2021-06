https://it.sputniknews.com/20210628/cure-domiciliari-covid-19-comitato-flash-mob-sotto-le-sedi-rai-grimaldi-noi-ignorati-11927057.html

Cure domiciliari Covid-19, Comitato flash mob sotto le sedi Rai. Grimaldi: "Noi ignorati"

Migliaia di persone guarite dal Covid-19 con le cure domiciliari precoci, si sono date appuntamento martedì 29 giugno per una passeggiata simultanea all'sterno... 28.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-28T15:52+0200

coronavirus in italia

L'associazione Unione per le Cure e i Diritti e le Libertà, fondata a supporto del Comitato cura domiciliare, ha convocato un flash mob simultaneo che si terrà in 21 città d'Italia martedì 29 giugno, per chiedere alla Televisione pubblica di garantire il pluralismo d'informazione e il diritto di replica. Lo fa sapere il presidente dell' UCDL, l'avvocato Erich Grimaldi, con una nota inviata a Sputnik Italia. Il Comitato ha organizzato già due manifestazioni per chiedere il diritto alle terapie domiciliari, a Roma l'8 maggio e a Milano il 6 giugno, portando in piazza migliaia di persone. La televisione nazionale, però, non ha dato la dovuta visibilità agli eventi, si scrive nel comunicato. "Nulla è stato raccontato sui siti di informazione Rai o dai telegiornali, circa l’impegno dei medici del gruppo relativamente all’assistenza e al supporto domiciliare reso a migliaia di persone dall’inizio dell’emergenza sanitaria", prosegue la nota, enumerando l'attività del Comitato e l'impegno nella lotta contro il Covid-19 dei medici e degli professionisti della salute volontari. Grimaldi ricorda inoltre che il servizio pubblico "dovrebbe garantire la libera informazione e raccontare agli italiani ogni singolo aspetto rilevante, garantendo pluralismo e diritto di replica" per sua "declinazione naturale. L'associazione Unione per le Cure e i Diritti e le Libertà, che supporta il Comitato cure domiciliari Covid-19, fa sapere che per questa ragione si è rivolta "alla commissione di vigilanza Rai perché faccia chiarezza sui motivi per cui le nostre comunicazioni siano state sistematicamente ignorate."Per tali motivi, abbiamo chiesto al Presidente Foa e ai dirigenti delle sedi regionali di ricevere, il 29 giugno 2021 dalle ore 18.00, un nostro referente, al fine di ottenere chiarimenti", viene riferito.Simultaneamente si svolgerà il presidio in 21 città di tutte le regioni d'Italia, davanti alle sedi Rai. Inoltre convoca una manifestazione a Napoli per il 10 luglio.

