Covid, da oggi niente più obbligo di mascherina all'aperto nelle zone bianche

L'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione permane in relazione ai luoghi chiusi, ai trasporti o in situazioni di particolare assembramento. 28.06.2021, Sputnik Italia

A partire dalla giornata odierna, 28 giugno, viene meno l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi aperti, a meno di situazioni di assembramento e a patto che si riesca a garantire il distanziamento sociale.E' quanto previsto dall'ultimo provvedimento governativo, avallato in seguito alla delibera del Cts, che una settimana fa aveva dato indicazioni in materia.Ma ecco dunque tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove regole per l'utilizzo delle mascherine in Italia.I dati del Covid-19 in ItaliaIeri in Italia si è registrato un aumento di 782 casi Covid, cifra che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a 4.258.069.Nell'ultimo giorno sono state registrate 14 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a 127.472.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è di 1.336 unità, con il totale dei guariti che raggiunge quota 4.073.435.

