Conte: no a operazioni di restyling, Grillo decida se essere genitore generoso o padre padrone

L’ex presidente del Consiglio ha chiesto alla comunità dei cinque Stelle di valutare la sua proposta di Statuto, su cui sono emerse le frizioni con il garante... 28.06.2021, Sputnik Italia

No a un’operazione di “puro restyling” perché al movimento servono “forti cambiamenti” e “una leadership solida”. Con queste parole l’ex premier Giuseppe Conte ha spiegato oggi alla stampa le divergenze emerse con il garante del M5S, Beppe Grillo, durante la stesura di Statuto e Carta dei principi del movimento. Documenti che domani Conte consegnerà a Grillo e al capo politico ad interim, Vito Crimi, chiedendo che “sia diffuso presso l'intera comunità M5S”. Conte ha sollecitato “la comunità Cinque stelle a partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi con un voto”, precisando che non si accontenterà di una “risicata maggioranza”. Perché "per partire forti occorre tanto, ma tanto entusiasmo, me lo aspetto da Beppe e da tutti gli iscritti, a queste condizioni ci metterò tutta l'anima che ho".Quindi l’ex premier ha rivolto un appello al garante:

Irina Derefko Non so cosa vuole fare ma, se intende seguire bla strada percorsa sino adesso, è meglio che torni in ambito accademico. Un ex vostro elettore. 1

