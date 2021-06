https://it.sputniknews.com/20210628/cina-e-russia-annunciano-lestensione-del-trattato-di-amicizia--11928505.html

Cina e Russia annunciano l'estensione del trattato di amicizia

I leader dei due Paesi hanno avuto un colloquio in videoconferenza in occasione del 20° anniversario della firma del Trattato Russia-Cina sul buon vicinato e... 28.06.2021, Sputnik Italia

politica internazionale

mondo

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/94/84/948454_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_d3e834e7d976e8bf78c03040fce1978c.jpg

I presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno annunciato ufficialmente l'estensione del Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra i due Paesi.Nel colloquio in video conferenza fra i due Capi di Stato, il presidente russo ha sottolineato l'importanza del fatto che i colloqui abbiano evidenziato "l'assenza di rivendicazioni territoriali in entrambe le direzioni e la determinazione dei due Paesi a trasformare il confine comune in una striscia di pace e amicizia eterne".Putin ha anche sottolineato che da gennaio ad aprile di quest'anno, il commercio tra Russia e Cina ha superato il 22% nonostante la crisi finanziaria globale e la pandemia e ha espresso la speranza che entro la fine dell'anno "saranno raggiunti nuovi record commerciali".Da parte sua, il leader cinese ha anche espresso la sua sicurezza che le relazioni tra i due Paesi continueranno a svilupparsi."In condizioni in cui il mondo entra in un periodo di instabilità e di notevole cambiamento e lo sviluppo dell'umanità è messo alla prova da numerose crisi, la stretta cooperazione di Russia e Cina dà un'energia positiva alla comunità internazionale diventando un modello di relazioni internazionali di nuovo tipo", ha dichiarato.L'accordo è stato firmato nel luglio 2001 da Putin e dall'allora presidente cinese Jiang Zemin.Lo scorso marzo, Russia e Cina hanno concordato la loro proroga automatica per altri cinque anni.Secondo gli esperti cinesi, il video incontro fra Xi e Putin mostra la risolutezza dei due Paesi di approfondire i legami bilaterali e lavorare insieme per salvaguardare la stabilità strategica globale, in uno scenario globale di profonda instabilità dovuta al Covid-19 e all'ostilità dell'Occidente.

