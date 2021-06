https://it.sputniknews.com/20210628/chiusura-del-carcere-di-guantanamo-la-casa-bianca-non-conosce-ancora-la-data-11932152.html

Chiusura del carcere di Guantanamo, la Casa Bianca non conosce ancora la data

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è impegnato nella decisione di chiudere il carcere di Guantanamo, ma l'amministrazione statunitense non rende noti... 28.06.2021, Sputnik Italia

La prigione per terroristi internazionali di Guantanamo è stata istituita dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. In precedenza i rappresentanti di un numero di organizzazioni internazionali, tra cui esperti dell'OSCE e dell'ONU, avevano invitato la nuova amministrazione statunitense a chiudere immediatamente la struttura siccome molti prigionieri erano detenuti senza processo o indagini ed erano stati sottoposti a torture. Il 21 gennaio 2009 il presidente degli Stati Uniti Barack Obama aveva firmato il decreto per smantellare la prigione. La struttura doveva essere chiusa entro un anno. Tuttavia, la decisione del presidente non è stata eseguita e la prigione continua a restare aperta. Con l'arrivo al potere del presidente Donald Trump il decreto del suo predecessore è stato formalmente annullato. Al tempo stesso, nel carcere non sono stati inseriti nuovi detenuti. La struttura penitenziaria ha ospitato un totale di 775 detenuti, la maggior parte dei quali non si è presentata in tribunale. Al momento nel carcere rimangono circa 40 prigionieri.

