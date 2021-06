https://it.sputniknews.com/20210628/accelera-il-commercio-mondiale-cancellate-la-meta-delle-restrizioni-introdotte-durante-la-pandemia-11930920.html

Accelera il commercio mondiale, cancellate la metà delle restrizioni introdotte durante la pandemia

I paesi del G20 continuano a revocare le misure relative al commercio introdotte per via della pandemia di coronavirus, entro il maggio di quest'anno è stato... 28.06.2021, Sputnik Italia

Il volume delle misure di favoreggiamento degli scambi implementate dall'inizio della pandemia è stato stimato in 215,7 miliardi di dollari mentre il volume delle misure che creano ostacoli al commercio è stato parti a 135,7 miliardi di dollari."I paesi del G20 hanno anche continuato a cancellare le misure di risposta alla pandemia e, a metà maggio 2021, circa il 22% delle misure per facilitare il commercio durante il periodo COVID-19 adottate dai paesi del G20 e il 49% delle misure che restringono il commercio durante il COVID-19", affermato il WTO in un rapporto pubblicato lunedì.La direttrice generale del WTO Ngozi Okonjo-Iweala ha sottolineato che mentre i risultati dell'analisi indicano che il numero di misure restrittive commerciali stia diminuendo, le economie del G20 hanno ancora molto da fare per garantire le libere forniture di materiali medici e materiali fondamentali per salvare vite umane.Okonjo-Iweala ha sottolineato che in questa fase la leadership dei paesi del G20 sarà cruciale per assicurare il ritorno a una crescita economica forte e sostenibile.

