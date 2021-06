https://it.sputniknews.com/20210628/a-reggio-calabria-la-protesta-dei-migranti-della-piana-di-gioia-tauro-poi-ricevuti-dal-prefetto-11932285.html

A Reggio Calabria la protesta dei migranti della piana di Gioia Tauro, poi ricevuti dal prefetto

I migranti che lavorano nelle campagne di Gioia Tauro hanno scioperato oggi per chiedere il potenziamento delle misure di prevenzione e lotta allo sfruttamento... 28.06.2021, Sputnik Italia

Politiche di inclusione inesistenti, pratiche pluriennali per ottenere i permessi di soggiorno, esclusione dalla campagna di vaccinazione anti-Covid: questo hanno denunciato i migranti che oggi hanno incrociato le braccia nelle campagne di Gioia Tauro e si sono riversati a Reggio Calabria, dove sono stati ricevuti dal prefetto. Jean René Bilongo, della Flai Cgil nazionale, ha ricordato come lo sciopero sia nato da una “situazione critica” perché "la regolarizzazione procede a rilento, le azioni di contrasto al caporalato sono deboli, e ora una campagna vaccinale che non li raggiunge". Gli impegni "strappati" al prefettoBilongo ha quindi riferito dell’incontro con il prefetto, a cui “abbiamo strappato importanti impegni su tre punti: campagna vaccinazioni, accoglienza e permessi di soggiorno”. Bilongo ha voluto ricordare il giovane maliano, Camarda Fantamadi, 27 anni, morto nei giorni scorsi in Puglia per il caldo: “Questo sciopero è anche in suo nome. Dobbiamo far sentire le voci dei lavoratori con maggior forza, quest’ecatombe è inaccettabile: si può prevenire e si deve fermare”. La morte di Camara FantamadiLa scorsa settimana Fantamadi è morto mentre rincasava in bici dopo una giornata di lavoro nei campi sotto il sole torrido. Il 27enne si era trasferito da pochi giorni a Eboli, dove viveva il fratello, per fare il bracciante a 6 euro l'ora. Il governatore della Puglia, Michele Emiliani, ha poi emesso un'ordinanza che vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16.

