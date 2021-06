https://it.sputniknews.com/20210627/volkswagen-annuncia-svolta-addio-a-motori-a-combustione-interna-in-europa-entro-il-2035-11917471.html

Volkswagen annuncia svolta: addio a motori a combustione interna in Europa entro il 2035

La casa automobilistica tedesca Volkswagen intende rinunciare alla produzione delle automobili con motore a combustione interna in Europa entro il 2035, ha... 27.06.2021, Sputnik Italia

economia

mondo

Per quanto riguarda l'America meridionale e l'Africa, Zellmer ha spiegato che lì la rinuncia alla produzione dei veicoli con motore a combustione interna richiede più tempo per via della "mancanza di condizioni politiche ed infrastrutturali".In precedenza la casa automobilistica tedesca Audi aveva annunciato che auspica di fermare la fabbricazione delle auto con motore a combustione interna entro il 2033.

economia, mondo