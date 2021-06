https://it.sputniknews.com/20210627/varianti-covid-centro-gamaleya-con-i-vettori-possiamo-modificare-il-vaccino-in-una-settimana-11911901.html

Varianti covid, centro Gamaleya: "con i vettori possiamo modificare il vaccino in una settimana"

Varianti covid, centro Gamaleya: "con i vettori possiamo modificare il vaccino in una settimana"

I creatori dello Sputnik V hanno confermato che il primo siero russo contro il Covid può essere facilmente adattato per acquisire una maggiore efficacia contro... 27.06.2021, Sputnik Italia

Il Centro di ricerca Gamaleya è pronto a creare nuovi vaccini in una settimana se i farmaci esistenti non sono in grado di fornire una quantità sufficiente di anticorpi contro i nuovi ceppi di coronavirus.Lo ha affermato il direttore del centro Alexander Gintsburg ne ha parlato in un'intervista al canale televisivo "Rossiya 1".La variante indianaLa variante B.1.617 del coronavirus è stata identificata per la prima volta in India nell'ottobre 2020 e successivamente sono state scoperte tre sottospecie: B.1.617.1, B.1.617.2 ("delta") e B.1.617.3, che differiscono per diverse mutazioni nella proteina spike.Il ceppo delta è stato recentemente trovato in molti paesi e, secondo i medici indiani, potrebbe essere la causa principale della seconda ondata di coronavirus in India.Il nuovo ceppo "Delta plus" si distingue per la presenza della mutazione K417N nella proteina spike, che può ridurre l'attività del siero e degli anticorpi nelle persone che sono state malate e vaccinate.

