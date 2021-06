https://it.sputniknews.com/20210627/variante-delta-ricciardi-i-vaccini-non-bastano-necessari-mascherine-distanza-e-igiene-mani-11910415.html

Variante Delta, Ricciardi: "I vaccini non bastano, necessari mascherine, distanza e igiene mani"

Variante Delta, Ricciardi: "I vaccini non bastano, necessari mascherine, distanza e igiene mani"

Preoccupazione per la diffusione in Italia della variante Delta, più contagiosa e resistente agli anticorpi, in concomitanza con lo stop alle restrizioni e... 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T12:34+0200

2021-06-27T12:34+0200

2021-06-27T12:34+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/9771228_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_00938e9f38b2422784d7cdd7f87e8504.jpg

Come l'anno scorso, dopo mesi di lockdown e dure restrizioni alle libertà personali, l'Italia è arrivata in estate in una situazione di regressione dell'epidemia di Covid-19. Diversamente dall'anno scorso, però, non dovranno essere commessi quegli stessi errori che potrebbero farci ripiombare in una fase acuta ad ottobre, quando ricomincerà la scuola e la diffusione della variante Delta nel Paese sarà al culmine. Questo l'avvertimento di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, contenuto in un editoriale pubblicato su l'Avvenire. Per evitare una nuova ondata di casi, secondo Ricciardi, bisognerà: Mascherine e distanziamento ancora necessariTuttavia l'esperto sottolinea che contro la variante Delta i "vaccini però da soli non bastano". Ricciardi è certo che questi "pilastri comportamentali" ci accompagneranno "anche nella seconda parte dell’anno" e non vanno abbandonati "con superficialità". Green PassUn altro nodo istituzionale è quello del Green Pass, che consentirà la circolazione in sicurezza dal 1 luglio in tutta l’Unione Europea. E' necessario, però, agire con tempestività per limitare l’arrivo di varianti da Paesi extraeuropei, avverte il consulente di Speranza."Fino a quando le vaccinazioni non verranno garantite alla maggior parte della popolazione mondiale non vi sarà sicurezza neanche per i Paesi che hanno elevati livelli di copertura", ricorda Ricciardi, portando come esempio gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che, permettendo l'ingresso dei cittadini indiani per ben due settimane dopo l'esplosione della seconda ondata nel Paese asiatico, adesso si ritrova con un aumento di contagi che sta compromettendo le strategie di riapertura nonostante l'elevato livello di vaccinazioni effettuate. Infine Ricciardi assicura che una strategia basata sull'intensificazione dei vaccini e il mantenimento di alcune misure anti-contagio consentirà una situazione di "gestibile endemia". In ogni caso l'Italia dovrà utilizzare le risorse del Pnrr per prevenire future pandemie, anche attraverso una riforma strutturale del sistema sanitario.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia