Val di Susa, no Tav lanciano petardi e razzi contro il cantiere di Chiomonte

L'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato danni più gravi al cantiere. 27.06.2021, Sputnik Italia

E' stata una notte ad alta tensione, quella appena trascorsa in Val di Susa, dove un gruppo formato da una ventina di No Tav hanno preso d'assalto il cantiere della Torino-Lione sito a Chiomonte, in provincia di Torino.Le forze dell'ordine, presenti sul posto, hanno risposto alle azioni dei facinorosi lanciando lacrimogeni.Gli attivisti hanno quindi tentato di dare fuoco alle recinzioni situate nei pressi del cancello centrale del cantiere, con la polizia che è però riuscita prontamente a respingere anche questo tentativo di assalto.La protesta No TAVLa ferrovia Torino–Lione è stata ideata a partire dagli anni Novanta, ma la sua realizzazione è iniziata all'inizio degli anni 2000, con un progetto che prevede una linea ferroviaria internazionale di 235 km dedicata al trasporto di merci e persone tra le due città.Il movimento No TAV, non nuovo ad iniziative violente, contesta il costo ritenuto eccessivo della linea ad alta velocità rispetto alla sua utilità, l'impatto ambientale dell'opera ed i danni sulla salute umana nei luoghi coinvolti dai lavori.

