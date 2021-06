https://it.sputniknews.com/20210627/vaccini-figliuolo-il-60-della-platea-ha-avuto-una-dose-vaccinati-uno-su-tre-11914190.html

Vaccini, Figliuolo: "Il 60% della platea ha avuto una dose, vaccinati uno su tre"

Vaccini, Figliuolo: "Il 60% della platea ha avuto una dose, vaccinati uno su tre"

Il commissario straordinario ospite a Domenica In ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione anti-covid. L'obiettivo: mantenere il trend di 500 mila dosi... 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T16:00+0200

2021-06-27T16:00+0200

2021-06-27T16:00+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/10294057_0:92:2987:1772_1920x0_80_0_0_67dcaefcbdd592df5788a9f0d27e3cf6.jpg

La campagna di vaccinazione ha raggiunto il 60% della platea dei vaccinabili, ovvero la popolazione con più di 12 anni, a cui è stata somministrata almeno una dose. Uno su tre ha completato il ciclo di immunizzazione e, al ritmo di 500 mila dosi al giorno, entro settembre potrebbe essere raggiunta l'immunità di gregge. Lo ha assicurato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliulo, ospite a Domenica In. La previsione è di arrivare "all'80% dei 54 milioni della platea di vaccinabili" per ottenere l'immunità di gregge. "E sono assolutamente convinto - ha affermato - che raggiungeremo questo obiettivo a fine settembre". Le forniture dei vacciniIl commissario ha esortato ad aderire alla vaccinazione, perché " come dimostra anche l'esperienza di altri Paesi a un certo punto si fa fatica a trovare i vaccinandi". Non ci sono problemi di forniture dei vaccini a Rna di Pfizer e Moderna, anche se "a luglio solo poco meno di giugno". Il vaccino AstraZeneca adesso è utilizzato solo per la seconda dose agli over 60 e Johnson&Johnson per le persone difficili da individuare o per categorie particolarmente mobili. Errori di comunicazioniProprio riguardo AstraZeneca, Figliuolo ha ammesso gli errori compiuti durante la campagna di vaccinazione, confermando che "si poteva comunicare meglio". La struttura commissariale Lo stato di emergenza è in scadenza il 31 luglio. Il governo dovrà riunirsi nelle prossime settimane per valutare un'ulteriore estensione. La misura era scattata il 31 gennaio del 2020.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia