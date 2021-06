https://it.sputniknews.com/20210627/usa-un-reverendo-della-florida-e-il-figlio-sono-stati-arrestati-per-la-rivolta-di-capital-hill-11911144.html

Usa, un reverendo della Florida e il figlio sono stati arrestati per la rivolta di Capital Hill

Usa, un reverendo della Florida e il figlio sono stati arrestati per la rivolta di Capital Hill

Sono in tutto tre i membri della chiesa cristiana evangelica arrestati per aver preso parte all'assalto del Campidoglio dello scorso gennaio. 27.06.2021, Sputnik Italia

Un pastore della Florida e suo figlio sono stati arrestati lo scorso giovedì per aver preso parte alla rivolta al Campidoglio, lo scorso 6 gennaio a Washington. E' stato un membro della loro congregazione a fornire le prove all'FBI, secondo quanto riferisce Newsweek.I sospettati sono James Varnell Cusick Jr., 72 anni, e suo figlio Casey Cusick, di 35 anni. Entrambi sono pastori della chiesa evangelico-cristiana del Global Outreach Ministries a Melbourne, in Florida. I capi d'accusaSu di loro pendono le accuse di: Un terzo indagatoAssieme a loro è indagato David Lesperance, un membro della loro chiesa di 68 anni, che sarebbe stato assieme ai due pastori il 6 gennaio. Nei suoi confronti sono contestate accuse simili. Dopo l'arresto di giovedì pomeriggio, i tre indagati hanno fatto la loro prima apparizione davanti a un giudice della corte distrettuale di Orlando.Le indaginiLe autorità federali avevano ricevuto una soffiata sulla presenza dei due religiosi durante le rivolte già a fine gennaio, da una fonte anonima. Successive testimonianze rivelate a marzo riferivano della presenza di Lesperance, all'interno del Campidoglio. Queste informazioni hanno fatto scattare l'indagine nei confronti dei tre membri della congregazione. In seguito, interrogato da una task force dell'antiterrorismo dell'FBI, Lesperance ha ammesso di aver partecipato alla rivolta assieme ai due pastori. Una ricerca tra i filmati delle telecamere delle forze dell'ordine e le immagini della CCTV ha rivelato immagini che raffigurano i Cusicks e Lesperance all'interno del Campidoglio il 6 gennaio con altri rivoltosi. Sebbene Lesperance affermi di aver cancellato le foto scattate all'interno del Campidoglio, l'FBI ha recuperato con successo le foto dal suo account iCloud che corrispondevano ai filmati di sorveglianza ripresi all'interno dell'edificio.Il procuratore generale Merrick Garland ha dichiarato lo scorso giovedì che sono in tutto 500 le persone indagate per l'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill. Tra questi, 100 persone accusate di aver aggredito un ufficiale federale. Cinque persone sono morte nell'insurrezione, incluso un ufficiale di polizia del Campidoglio.

