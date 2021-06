https://it.sputniknews.com/20210627/usa-facebook-potra-essere-ritenuto-responsabile-per-i-reati-di-traffico-di-minori-11908903.html

USA, Facebook potrà essere ritenuto responsabile per i reati di traffico di minori

Secondo quanto riferito, le vittime minorenni sono state sfruttate attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma social media. 27.06.2021, Sputnik Italia

La Corte Suprema del Texas ha stabilito venerdì che se i trafficanti di sesso usano Facebook per abusare dei bambini, la società può essere ritenuta responsabile, osservando che la piattaforma non è una "terra di nessuno senza legge".Tuttavia, la corte ha dichiarato che "non comprende la sezione 230 per 'creare una terra di nessuno senza legge su Internet' in cui gli stati non sono in grado di imporre responsabilità ai siti Web che partecipano consapevolmente o intenzionalmente al traffico di esseri umani online"La decisione è stata presa sull'onda lunga di tre cause intentate a Houston che coinvolgono vittime della tratta di minori che hanno incontrato i loro aguzzini su Facebook. I querelanti hanno citato in giudizio la piattaforma per negligenza e responsabilità del prodotto, affermando che il gigante dei social media con sede in California non è riuscito a prevenire il traffico sessuale sulle sue piattaforme Internet. Inoltre, le cause hanno affermato che Facebook ha effettivamente tratto profitto dallo sfruttamento sessuale delle vittime della tratta di esseri umani.Il team legale di Facebook ha affermato che è protetto dalla Sezione 230 del Communications Decency Act.In quest'ultimo si afferma che le piattaforme Internet non sono responsabili per i contenuti di terze parti caricati sui loro siti.Il Congresso degli Stati Uniti ha recentemente rivisto la Sezione 230 per includere la possibilità di responsabilità civile per i siti web che violano gli statuti statali e federali sul traffico di esseri umani. All'inizio di questo mese, un'indagine condotta dal Tech Transparency Project senza scopo di lucro ha rivelato che diversi profili e gruppi di Facebook commercializzano pubblicamente i valichi di frontiera illegali tra gli Stati Uniti e il Messico, inclusi prezzi, percorsi possibili e opzioni di sconto.

