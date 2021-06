https://it.sputniknews.com/20210627/trump-torna-a-parlare-in-ohio-sconfiggiamo-i-democratici-nelle-elezioni-del-2022-11908415.html

Trump torna a parlare in Ohio: "Sconfiggiamo i democratici nelle elezioni del 2022"

Trump torna a parlare in Ohio: "Sconfiggiamo i democratici nelle elezioni del 2022"

Dopo mesi, il tycoon è tornato a parlare all'elettorate repubblicano, presentandosi al raduno "Save America" a Wellington, in Ohio. 27.06.2021

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato che il Partito repubblicano riprenderà il controllo del Congresso nelle elezioni di medio termine del 2022 e sconfiggerà i "democratici radicali".Parlando sabato davanti a una grande folla di sostenitori, Trump ha descritto i primi mesi dell'amministrazione di Joe Biden, che lo ha sconfitto alle elezioni presidenziali del novembre 2020, come una "catastrofe completa e totale".Il tycoon ha quindi accusato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden di "star distruggendo" gli Stati Uniti e di perseguire una "politica stupida" in materia di immigrazione.La politica estera Parlando di esteri, Trump ha stigmatizzato il suo successore per essere tornato all'accordo nucleare iraniano e al trattato di Parigi sul cambiamento climatico, per la chiusura del gasdotto Keystone XL e per aver consentito alla Russia di completare il gasdotto Nord Stream 2.All'inizio di questa settimana, Trump ha affermato che non stava considerando di competere per il ruolo di presidente della Camera dei rappresentanti nel 2022, sebbene fosse a conoscenza delle voci crescenti.Nel novembre 2022, gli Stati Uniti terranno elezioni di mid-term quando saranno contestati tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e 34 dei 100 seggi del Senato degli Stati Uniti.

