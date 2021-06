https://it.sputniknews.com/20210627/tour-de-france-la-gendarmeria-cerca-la-ragazza-col-cartello-che-ha-provocato-la-maxi-caduta-11913778.html

Tour de France, la gendarmeria cerca la ragazza col cartello che ha provocato la maxi caduta

La prima tappa della edizione numero 108 della Grande Boucle è stata caratterizzata da due rovinose cadute che hanno coinvolto decine di corridori... 27.06.2021, Sputnik Italia

La gendarmeria francese ha annunciato quest'oggi l'apertura di un'inchiesta giudiziaria contro la spettatrice del Tour de France che durante la tappa di apertura di sabato ha provocato una grossa caduta con il suo cartello.L'incidente è stato provocato da una spettatrice che stava sventolando un cartello con le spalle alla direzione della corsa è stata colpita dal gruppo, causando così la caduta di molti corridori a 45 km dal traguardo.È stato lanciato un appello ai testimoni per aiutare ad identificare la responsabile ed è stata aperta un'inchiesta giudiziaria per "lesioni involontarie con disabilità non superiore a tre mesi per violazione manifestamente deliberata di un obbligo di sicurezza o di prudenza", ha precisato su Facebook la gendarmeria del Finistère.Una seconda caduta si è verificata pochi chilometri dopo, gettando nuovamente a terra molti corridori.Il Tour de France 2021Quest'anno l'edizione numero 108 del Tour de France si svolge dal 26 giugno al 18 luglio.Il percorso è lungo 3 414,4 km, suddiviso in ventuno tappe, con partenza da Brest, nel Finistère, e arrivo come da tradizione sugli Champs Elysée di Parigi.

