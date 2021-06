https://it.sputniknews.com/20210627/terremoto-in-umbria-paura-a-gubbio-per-una-scossa-30-avvertita-anche-a-perugia-11917149.html

Terremoto in Umbria, paura a Gubbio per una scossa 3.0 avvertita anche a Perugia

La città di Gubbio nel mese di maggio è stata colpita da una serie di scosse tra i 3 e i 4 gradi di magnitudo, nessuna delle quali ha provocato seri danni a... 27.06.2021, Sputnik Italia

Un terremoto ha colpito l'Umbria domenica pomeriggio alle 15.27, secondo quanto riferisce la Sala Sismica dell'INGV di Roma. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 3 chilometri nordovest da Gubbio, tra Scheggia e Pascelupo e Pietralunga, con un ipocentro ad una profondità di 6,8 chilometri. La scossa di intensità 3.0 è stata avvertita anche a Perugia. Il terremoto è stato percepito distintamente in tutta l'area, come mostrano le segnalazioni pervenute al sito L'hai sentito il terremoto, da Fabriano, Città di Castello, Umbertide, Gualdo Tadino, Corciano, Cagli e Nocera Umbra, oltre a Perugia e ai comuni attigui all'epicentro. Alla scossa principale ne è seguita un'altra di minore intensità, 2 gradi della scala Richter circa un'ora dopo, con lo stesso epicentro ma ad una profondità di 5 chilometri. Altre scosse di intensità inferiore a 2 si sono susseguite nel corso di domenica pomeriggio. Recentemente una serie di eventi sismici si era verificato nella stessa area, nel mese scorso, quando alcune scosse seriali si sono succedute tra il 14 e il 15 maggio, la più forte delle quali di magnitudo 3.9. Non ci sono notizie di danni a persone o cose.

