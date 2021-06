https://it.sputniknews.com/20210627/strage-di-ustica-mattarella-tragedia-straziante-ha-lasciato-la-repubblica-senza-una-verita-11910091.html

Strage di Ustica, Mattarella: "Tragedia straziante, ha lasciato la Repubblica senza una verità"

Strage di Ustica, Mattarella: "Tragedia straziante, ha lasciato la Repubblica senza una verità"

La sera del 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia H870 scompare dai radar. A bordo viaggiavano 81 persone, partite da Bologna per raggiungere Palermo. Dove non... 27.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 41° anniversario del disastro areo del DC-9 di Itavia, ha inviato un messaggio alla nazione per ricordare la strage di Ustica. Mattarella ha ricordato i familiari delle vittime, "coloro che hanno perso genitori, fratelli, sorelle, parenti, amici", ribadendo il "legame di solidarietà umana" e "sentimento di vicinanza verso" verso chi ha sofferto, assieme al "il senso di riconoscenza per l’impegno civile" per quanti hanno promosso la "ricerca della verità" anche di fronte a condotte "opache e ostruzionistiche". La strage di Ustica​Il disastro aereo di Ustica avvenne il 27 giugno 1980, alle 20:59. A quell'ora il volo Bologna-Palermo di Itavia perde il contatto radio con l'aeroporto di Roma Ciampino. A bordo trasportava 81 persone, tra cui 13 bambini, ma soltanto i corpi di 39 passeggeri verranno recuperati dopo il ritrovamento dei resti della fusoliera, inabissata al largo dell'isola di Ustica. Sull'accaduto non è ancora stata fatta luce e la verità non è né univoca né chiara. Una delle ipotesi più accreditate è quella di un involontario coinvolgimento dell'aereo in uno scontro militare che vedeva implicati Francia, Libia e Stati Uniti. Il DC-9 infatti si sarebbe trovato sulla traiettoria di un missile durante un conflitto a fuoco, venendone colpito. L'ipotesi di una bomba nascosta nella toilette ed esplosa a bordo è stata scartata come inconsistente dopo il ritrovamento di alcune parti totalmente integre della fusoliera, come il carrello e il bagagliaio, che suggeriscono non sia avvenuta alcuna esplosione all'interno del velivolo.La tesi del missile francese, lanciato contro un aereo libico che trasportava Gheddafi, era stata sostenuta dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, presidente del Consiglio all'epoca dei fatti. Una tesi analoga è alla base di una sentenza della Corte di Cassazione.

