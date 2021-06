https://it.sputniknews.com/20210627/scuola-ministro-messa-a-settembre-si-riapre-11909225.html

Scuola, ministro Messa: "A settembre si riapre"

Non è stato tuttavia escluso l'impiego della DAD nei casi in cui l'andamento epidemiologico lo dovesse richiedere. 27.06.2021, Sputnik Italia

Con il mese di settembre e la ripresa dell'anno scolastico i discenti italiani ritorneranno all'attività scolastica e accademica in presenza.Ad annunciarlo, è il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa:Il ministro ha comunque precisato che "l'insegnamento a distanza può rimanere per situazioni eccezionali e deve essere complementare".Il Covid-19 in ItaliaStando all'ultimo bollettino del ministero della Salute, pubblicato nella serata di ieri, nelle 24 precedenti sono stati registrati 838 nuovi casi di Covid-19 su 224.493 tamponi effettuati.48.521.442 sono invece le dosi di vaccino somministrate complessivamente fino ad ora in Italia.

