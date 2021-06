https://it.sputniknews.com/20210627/nuovo-bonus-tv-come-ottenere-lagevolazione-da-100-euro-11918374.html

Nuovo bonus Tv, come ottenere l'agevolazione da 100 euro

Grazie ad un decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e del Tesoro, a breve arriverà per gli italiani il nuovo bonus Tv che potrà essere... 27.06.2021, Sputnik Italia

In arrivo il nuovo bonus tv che permetterà agli italiani di acquistare televisori di nuova generazione rottamando quelli vecchi in loro possesso.A differenza del precedente bonus che consisteva in uno sconto da 50 euro per il nuovo televisore ed era riservato ai nuclei con Isee inferiore a 20mila euro, questa agevolazione del valore di 100 euro, sarà disponibile a tutte le famiglie indipendentemente dal loro Isee al momento della rottamazione del vecchio apparecchio.Al momento per ottenere lo sconto da 50 euro i cittadini devono presentare al venditore una richiesta apposita, in cui dichiarano di essere residenti in Italia e di appartenere a un nucleo familiare di fascia Isee non superiore a 20.000 euro.Cosa cambia alla Tv nel prossimo anno?Entro i prossimi 12 mesi, cioè giugno del 2022, le emittenti dovranno passare al nuovo digitale terrestre (il Dvb-T2 Hevc).Di conseguenza coloro che possiedono un apparecchio vecchio non potranno più vedere sul loro dispositivo i canali. Per questo motivo è stato richiesto di ampliare il bonus tv. Il Mise ha inoltre affermato che il bonus potrà essere utilizzato anche per acquistare un decoder per la ricezione satellitare invece di una tv nuova.

