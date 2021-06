https://it.sputniknews.com/20210627/motogp-di-assen-vince-fabio-quartararo-davanti-a-vinales-e-mir-11913136.html

MotoGP di Assen, vince Fabio Quartararo davanti a Vinales e Mir

Fabio Quartararo vince il MotoGp di Assen in Olanda, davanti a Maverick Vinales e Joan Mir. 27.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-27T14:42+0200

2021-06-27T14:42+0200

2021-06-27T14:51+0200

Doppietta Yamaha sul circuito olandese: con la vittoria di oggi Fabio Quartararo prende il volo nel Mondiale.Primo dei piloti italiani Francesco Bagnaia, sesto con la Ducati e penalizzato con un long lap per aver oltrepassato i limiti di pista quando si trovava in seconda posizione.A punti anche Danilo Petrucci, 13° ed Enea Bastianini, 15°. Caduto e ritirato Valentino Rossi.Quella olandese è stata l'ultima gara prima della pausa estiva: nella classifica generale guida Fabio Quartararo con 156 punti, davanti a Johann Zarco con 122 punti e Pecco Bagnaia con 109.La prossima gara del Motomondiale è in calendario l'8 agosto, sul circuito austriaco di Zeltweg, teatro del Gran Premio dell'Austria.

