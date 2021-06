https://it.sputniknews.com/20210627/migranti-alarm-phone-100-persone-in-pericolo-nella-sar-maltese-11912077.html

Migranti, Alarm Phone: 100 persone in pericolo nella Sar maltese

La piattaforma per il soccorso dei migranti in mare ha segnalato un'imbarcazione in difficoltà nella zona Sar di Malta e chiedono l'intervento immediato... 27.06.2021, Sputnik Italia

Alarm Phone ha dato l'allerta per un'altra imbarcazione di migranti che rischia di inabissarsi nelle acque al largo di Malta. A bordo ci sarebbero 100 persone in mare da tre giorni. La piattaforma chiede l'intervento immediato delle forze armate maltesi e della Guardia Costiera. "Non ritardate i soccorsi e portatele in salvo il prima possibile!", chiedono sui social. Sbarcati 103 migranti a LampedusaNelle ultime ore sono sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa 103 migranti. Tra questi ci sono 26 donne, 13 minori accompagnati e 5 non accompagnati. Dopo l'arrivo e i controlli sanitari sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove attualmente sono ospitati 170 migranti.

